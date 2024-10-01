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Balotelli, 3. Lig'e gidiyor

İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor. Tecrübeli oyuncu kariyerine İspanya 3. Ligi'nde devam edecek.

Balotelli, 3. Lig'e gidiyor
Ekleme: 1.10.2024 - 11:42 Güncelleme: 1.10.2024 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takıma imza atmadı. İtalyan oyuncu ile Monza ve La Liga'dan birkaç ekip ilgilense de transfer gerçekleşmedi. İspanya 3. Lig 2. Grup ekibi Intercity, Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak üzere.

AS gazetesinin haberine göre Intercity transfer görüşmelerinde ilerleme kaydetti ancak henüz resmileşen bir anlaşma olmadı. Intercity ligde oynadığı 6 maçta 6 puan topladı ve 15. sıraya yerleşti. Geçen sezon Adana Demirspor forması giyen Balotelli, 16 Süper Lig maçında 7 gol atarken 1 asist yaptı.,

Balotelli, 3. Lig'e gidiyor
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