Transfer döneminin yıldızıydı: Yusuf Sarı'dan kötü haber

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada sakatlık geçiren başarılı kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın 2 hafta oynayamayacağı bildirildi.Açıklamada 19. haftada oynan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Yusuf'un sol üst arka adale grubu sakatlığına yönelik bugün Adana'da MR görüntülemesi yapıldığı belirtildi.Açıklamanın devamında şöyle denildi:"Futbolcumuzun MR değerlendirmesinde, hamstring kas grubuna ait biseps femoris kasında fazla gerilmeye bağlı yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ve 2 hafta sahalardan uzak kalacaktır."Yusuf Sarı başta Panathinaikos olmak üzere birçok kulübün transfer listesinde bulunuyor.