Transfer döneminin yıldızıydı: Yusuf Sarı'dan kötü haber
Adı birçok takımla anılan Adana Demirspor'un başarılı kanat oyuncusu Yusuf Sarı'dan kötü haber geldi. Yusuf, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada sakatlık geçiren başarılı kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın 2 hafta oynayamayacağı bildirildi.
Açıklamada 19. haftada oynan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Yusuf'un sol üst arka adale grubu sakatlığına yönelik bugün Adana'da MR görüntülemesi yapıldığı belirtildi.
"YIRTIK TESPİT EDİLDİ"
Açıklamanın devamında şöyle denildi:
"Futbolcumuzun MR değerlendirmesinde, hamstring kas grubuna ait biseps femoris kasında fazla gerilmeye bağlı yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ve 2 hafta sahalardan uzak kalacaktır."
Yusuf Sarı başta Panathinaikos olmak üzere birçok kulübün transfer listesinde bulunuyor.
Açıklamada 19. haftada oynan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Yusuf'un sol üst arka adale grubu sakatlığına yönelik bugün Adana'da MR görüntülemesi yapıldığı belirtildi.
"YIRTIK TESPİT EDİLDİ"
Açıklamanın devamında şöyle denildi:
"Futbolcumuzun MR değerlendirmesinde, hamstring kas grubuna ait biseps femoris kasında fazla gerilmeye bağlı yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ve 2 hafta sahalardan uzak kalacaktır."
Yusuf Sarı başta Panathinaikos olmak üzere birçok kulübün transfer listesinde bulunuyor.