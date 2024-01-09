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Rizespor-Beşiktaş! Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in erteleme karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Ekleme: 9.01.2024 - 16:20 Güncelleme: 9.01.2024 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet alan Beşiktaş, oynadığı son maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Ligde geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip 29 puanla 6. basamakta bulunuyor. Beşiktaş'la aynı puana sahip Çaykur Rizespor ise averajla 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta 7 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak.

Fransa'nın Marsilya takımına kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Jean Onana ile kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, sarı kart cezalısı olan Salih Uçan, Rize deplasmanında görev yapamayacak.

RİZESPOR-BEŞİKTAŞ!

MUHTEMEL 11'LER

RİZESPOR: Gökhan Akkan; Taha Şahin, Emirhan Topçu, Anıl Yaşar, Casper Hojer Nielsen; Jonjo Shelvey, Ibrahim Olawoyin; Benhur Keser, Dal Varesanovic, Altin Zeqiri; Adolfo Gaich.

BEŞİKTAŞ: Mert Günok; Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi; Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes; Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun.

STAT: Çaykur Didi
HAKEM: Abdülkadir Bitigen
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
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