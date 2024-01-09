Okan Buruk'tan sürpriz karar! Galatasaray geri çağırdı
Galatasaray, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'yu geri çağırdı. Okan Buruk'un isteği doğrultusunda yapılan bu hamle sonrası milli oyuncu dönmek için harekete geçti.
Galatasaray, kiralık olarak Genoa'ya gönderdiği Berkan Kutlu'yu geri çağırdı. Galatasaray, Berkan Kutlu'nun geri çağırma maddesini kullandı ve bu hamleyi gerçekleştirdi.
KISA SÜRE İÇİNDE GERİ DÖNECEK
Okan Buruk'un özel isteği doğrultusunda yapılan bu hamle sonrası Berkan Kutlu'nun da büyük sevinç yaşadığı öğrenildi. Kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi beklenen Berkan Kutlu ara vermeden takımla birlikte antrenmanlara başlayacak.
8 MAÇTA FORMA GİYDİ
Berkan Kutlu, Geno ile bu sezon 8 maçta forma giydi ve 716 dakika süre aldı.
KISA SÜRE İÇİNDE GERİ DÖNECEK
Okan Buruk'un özel isteği doğrultusunda yapılan bu hamle sonrası Berkan Kutlu'nun da büyük sevinç yaşadığı öğrenildi. Kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi beklenen Berkan Kutlu ara vermeden takımla birlikte antrenmanlara başlayacak.
8 MAÇTA FORMA GİYDİ
Berkan Kutlu, Geno ile bu sezon 8 maçta forma giydi ve 716 dakika süre aldı.