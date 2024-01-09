Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe'den istediği maaş

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde istediği Leonardo Bonucci'nin sarı-lacivertlilerden 3 milyon euro istediği öğrenildi.

Fenerbahçe stoper rotasyonunda Becao'nun beklenmedik sakatlığı, Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olması, Luan Peres'in ne zaman sahalara döneceğinin belirsizliği ve Samet Akaydin'in ayrılıp sürecinde olması nedeniyle zora girdi.



Transfer için vites yükseltilen sarı-lacivertlilerde gündeme İtalyan stoper Leonardo Bonucci geldi.



Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Union Berlin ile yollarını ayırıp bonservisini eline alması beklenen Bonucci, Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon euro yıllık ücret talep etti.



Fenerbahçe 2 milyon euro verdi



Sportif Direktör Mario Branco'nun görüşmeleri yürüttüğü sarı lacivertlilerin ise tecrübeli yıldıza 2 milyon euro maaş teklif ettiği belirtildi.



Fenerbahçe ile Leonardo Bonucci arasında pazarlıklar devam ediyor. 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon Alman takımında 7'si Bundesliga'da, 3'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 10 maçta forma giydi.



723 dakika saha kalan Bounucci 1 kez fileleri havalandırırken, asist yapamadı.