  • USD: 29,83 - 29,89
  • EURO: 32,64 - 32,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe'den istediği maaş

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde istediği Leonardo Bonucci'nin sarı-lacivertlilerden 3 milyon euro istediği öğrenildi.

Ekleme: 9.01.2024 - 12:10 Güncelleme: 9.01.2024 - 12:11 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe stoper rotasyonunda Becao'nun beklenmedik sakatlığı, Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olması, Luan Peres'in ne zaman sahalara döneceğinin belirsizliği ve Samet Akaydin'in ayrılıp sürecinde olması nedeniyle zora girdi.

Transfer için vites yükseltilen sarı-lacivertlilerde gündeme İtalyan stoper Leonardo Bonucci geldi.

Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Union Berlin ile yollarını ayırıp bonservisini eline alması beklenen Bonucci, Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon euro yıllık ücret talep etti.

Fenerbahçe 2 milyon euro verdi

Sportif Direktör Mario Branco'nun görüşmeleri yürüttüğü sarı lacivertlilerin ise tecrübeli yıldıza 2 milyon euro maaş teklif ettiği belirtildi.

Fenerbahçe ile Leonardo Bonucci arasında pazarlıklar devam ediyor. 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon Alman takımında 7'si Bundesliga'da, 3'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 10 maçta forma giydi.

723 dakika saha kalan Bounucci 1 kez fileleri havalandırırken, asist yapamadı.
Gazze'de can kaybı 23 bin 210'a yükseldi
İYİ Parti'de 6 istifa! 'Seçimden sonra tabela partisi oluruz'
KAAN'ın ilk uçuşu için tarih verildi: Yeni yüzyıl heyecanlı olacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmayacağız
14 ilde sürpriz petrol hamlesi: Beklenen onaylar çıktı aramalara başlanacak
Ataşehir'de İETT kazası: Direği devirdi, 4 araca vurdu
CHP’li İBB’nin otobüsleri gibi uygulamaları da çalışmıyor! Vatandaşlar duraklarda ağaç oluyor…
İsrail’den suikast itirafı! Gazze katliamında yeni düzeni açıkladılar: Darbeler peş peşe geldi
CHP’de olağanüstü hal! Özgür Özel’e parti içinde tepkiler büyüyor: Kurultay yapılsın!
Almanya'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının kullanılması yasaklandı
RTÜK cezası onaylandı! Kızıl Goncalar dizisi ekranda olmayacak
Fatih Camii'nde imam bıçaklandı! Saldırının detayları ortaya çıktı
Batı Sabancı suikastının faili Fehriye Erdal'a 28 yıldır kucak açıyor! Sözde en çok aranan 14 kişiden biri
20 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 75 şüpheli yakalandı
AK Parti'den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...
Murat Kurum'a Üsküdar'da yoğun ilgi: 31 Mart akşamı geliyoruz...
Murat Kurum ile vatandaş arasındaki diyalog: 'İşten çıkarılanları geri alacağız!'
Katil İsrail’den sivillere yeni işkence! Esir aldıkları sivilleri soyup ağlatarak yalvarttılar!
Malatya'da 4.4'lük deprem!
Bu karar milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Siyasi partiler artık bunu yapamayacak!

Bu karar milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Siyasi partiler artık bunu yapamayacak!

Koronavirüsün JN.1 varyantı yayılıyor! ABD'de vakalar yüzde 44'e ulaştı İspanya'da maske zorunluluğu geri geldi

Koronavirüsün JN.1 varyantı yayılıyor! ABD'de vakalar yüzde 44'e ulaştı İspanya'da maske zorunluluğu geri geldi

iPhone'ları yavaşlatmıştı: Apple kullanıcılara bu ay ödeme yapacak

iPhone'ları yavaşlatmıştı: Apple kullanıcılara bu ay ödeme yapacak

Kertenkele sanıp eve aldı: Hareket etmeye başlayınca hayatının şokunu yaşadı!

Kertenkele sanıp eve aldı: Hareket etmeye başlayınca hayatının şokunu yaşadı!

NASA'dan 50 yıl sonra ilk! Yeniden Ay'a iniyor

NASA'dan 50 yıl sonra ilk! Yeniden Ay'a iniyor

Sibirya değil Türkiye! Dere ve göller buz tuttu

Sibirya değil Türkiye! Dere ve göller buz tuttu