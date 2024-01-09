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Fernando Santos imzayı attı! İşte ilk sözleri...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Fernando Santos'u getirdi. Tecrübeli teknik adam resmi sözleşmeye imzayı atarken, açıklamalarda bulundu. İşte Santos'un ilk sözleri...

Ekleme: 9.01.2024 - 12:54 Güncelleme: 9.01.2024 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Fernando Santos'u getirdi. Tecrübeli teknik adam resmi sözleşmeye imzayı atarken, açıklamalarda bulundu.

İşte Santos'un açıklamaları:

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Beşiktaş'a karşı iki kez rakip oldum. Bir kere İstanbul'da ve diğeri Ankara'da! İstanbul'u çok seviyorum, ailem de çok seviyor. Burayı gelmekten dolayı çok memnunum. Başkanımız ile birlikte başarılar yakalamak istiyoruz. Kulübümüzün tarihi çok iyi.

"DURUM İYİ DEĞİL AMA ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye harika bir ülke. Burada çok iyi işler yapmak ve başarılar kazanmak istiyorum. Birlik içerisinde çalışarak takım halinde sahada mücadele edebilmek önemli. Geçtiğimiz günlerde efsanevi başkan Süleyman Seba'yı andık. Kulübü ileriye taşımak istiyoruz. Kulübün efsanelerinden biri Samet Aybaba ile bir iki kere konuştuk. Takımı iyi bir yere getirmek istiyoruz, şuan durum iyi değil ama birlikte çalışarak Beşiktaş'ı daha iyi bir yere getireceğiz. Çalışacağız.

"YUMRUK GİBİ CEVAP VERİRİZ"

Şu an sakin ve gerçekçi olmamız lazım. Kadromuzu görmemiz lazım. Oyuncu karakterlerine bakacağız. Kalite çok önemli bir detay fakat tutku, karakter ve sahada iyi temsil etme yeteneği de lazım. İyi bir oyuncu grubumuz var ve ben oyuncularımla aile olurum. Benim aileme biri saldırırsa hepimiz bir yumruk gibi cevap veririz.

"ŞENOL GÜNEŞ'İ UZUN YILLARDIR TANIYORUM"

Fernando Santos: "Geçmiş ile konuşmayı sevmem. Gelen her hoca değerli isimler, hepsinin farklı yöntemleri var. Sayın Şenol Güneş'i uzun yıllardır tanıyorum, burada değerli işler yaptı.

"PEPE, QUARESME VE SIMAO İLE KONUŞTUM"

Pepe ve Ricardo Quaresma ile konuştum. Büyük bir kulübe geldiğimi söylediler. Simao ile de konuştum, onunla iyi bir ilişkim var. Hepsi beni bu kararımdan dolayı tebrik etti.

İmza töreni sırasında Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"ORTAK KARAR FERNANDO SANTOS'TUR"

Değerli hocam, Mister Fernando... Beşiktaşlı vefakardır, cefakardır. Beşiktaşlı mücadele etmeyi sever. Beşiktaşlı halktır. Beşiktaşlı duygusaldır. Beşiktaşlı şampiyon olmak ve ülkesini Avrupa'da temsil etmek ister. Beşiktaşlı değerlerinden ödün vermez. Mister, hocaların hocası siz Beşiktaş'a çok yakıştınız. Sizinle 1 ayı aşkın zamandır projelerimizi konuşuyoruz. Son 5 maçımızı dikkatli izlediniz. 15'in üzerinde hocayla yaptığımız görüşmeler sonunda yönetim kurulumuz ortak olarak bir tek sizi söyledi.

"YENİ TRANSFERLER GELECEK"

Mister, siz aydınlık günlerin en büyük habercisi olacaksınız. Başarılar diliyoruz. Sakat oyuncularımız düzelecek. Yeni transferlerimiz olacak. Size ve ekibinize güveniyoruz. Beşiktaş'ı aydınlık günler bekliyor.
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