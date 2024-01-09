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Fenerbahçe'de ayrılık: Yeni adresini sonunda duyurdular

Emre Mor için Fenerbahçe defteri kapanıyor. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerde takımın vazgeçilmezlerinden olan ancak bu sezon kayıplara karışan Emre Mor'un yeni adresini sonunda duyurdular. İşte detaylar...

Ekleme: 9.01.2024 - 14:46 Güncelleme: 9.01.2024 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de Emre Mor için yolun sonu gözüktü. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder isimlerinin arkasında kalan yıldız oyuncu Emre Mor'un yeni adresi sonunda belli oldu.

EMRE MOR, BU SEZON KAYIPLARA KARIŞTI
2022'nin yazında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor, geçtiğimiz sezon takımın önemli isimlerinden biriydi. Ancak bu sezona sakatlıklar nedeniyle iyi başlayamayan yıldız oyuncu, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder gibi isimlerin arkasında kaldı.

Fenerbahçe'de ayrılık: Yeni adresini sonunda duyurdular

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Hatayspor, Emre Mor için harekete geçti. Bordo-beyazlılar 26 yaşındaki oyuncu için görüşmelere başladı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

FENERABAHÇE KARNESİ

Bu sezon sakatlıklardan beli doğrulmayan Emre Mor, şu ana kadar yalnızca 4 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon ise Fenerbahçe formasıyla 41 resmi maça çıkarken, 6 gol ve 3 asistle skora etki etti.
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