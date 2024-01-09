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Ancelotti'den Arda Güler kararı! Madrid derbisi öncesi açıklandı...

Real Madrid'e transfer olan ve tüm dünyanın dikkatini çeken Arda Güler, Arandina maçında gösterdiği performansla adeta İspanyolları büyüledi. Carlo Ancelotti, Atletico Madrid derbisi öncesi süper yetenek için kararını verdi. Ayrıca, Arda Güler'in sahalara çıkmasıyla birlikte Real Madrid'in de kasası dolmaya başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 9.01.2024 - 10:06 Güncelleme: 9.01.2024 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak tüm dünyanın dikkatini çeken Arda Güler, İspanya kariyerine sakatlıkları sebebiyle iyi başlayamamıştı.

Aylar süren tedavileri sonrası iyileşen ve geçtiğimiz günlerde Arandina karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, 59 dakika sahada kaldı ve gösterdiği performansla İspanyolları büyüledi.

Defensa Central'ın haberine göre; cumartesi günü oynanan maçtan bu yana Real Madrid ürünlerinin satıldığı sanal mağazada Arda Güler'in formalarına yönelik taleplerde büyük bir artış olduğu yazıldı.

ARDA GÜLER FORMALARI BÜYÜK İLGİ GÖRMEYE BAŞLADI

Kısa sürede İspanyolların büyük sevgisini kazanan Arda Güler'in Real Madrid'e de saha dışında kazandırmaya başladığı aktarıldı.

Aynı haberde, Arda Güler formalarının Türkiye'den de büyük bir talep gördüğü ve buradan da büyük satışların olduğu ifade edildi.

Ancelotti'den Arda Güler kararı! Madrid derbisi öncesi açıklandı...
Ancelotti'den Arda Güler kararı! Madrid derbisi öncesi açıklandı...

SÜPER KUPA'DA DERBİ RANDEVUSU

Real Madrid, İspanya Süper Kupa Yarı Final maçında ezeli rakibi Atletico Madrid ile yarın karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak olan yarı final karşılaşması, Suudi Arabistan'da oynanacak.

Real Madrid- Atletico Madrid derbisi, ertelenen Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçının oynanacağı Al-Awwal Stadı'nda oynanacak.

ANCELOTTİ'DEN ARDA'YA İYİ PERFORMANS HEDİYESİ

Dev derbi öncesi Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı. Carlo Ancelotti, Arda Güler'i de bu maçın kadrosuna aldı.

Kral Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler'in Atletico Madrid karşısında da süre alabileceği yazıldı.

Ancelotti'den Arda Güler kararı! Madrid derbisi öncesi açıklandı...

REAL MADRİD'IN KAMP KADROSU

"Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Nacho, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Carrillo, Tobias, Bellingham, Toni Kross, Luka Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin, Nico Paz, Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu ve Brahim Diaz."

ARDA GÜLER'İN İLK MAÇ İSTATİSTİĞİ

Arandina karşısında Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkan ve 59 dakika sahada kalan Arda Güler'in ilk yarıda ceza sahası içinden bir şutunu kaleci kurtarırken, bir serbest vuruşu ise direkten dışarı çıktı.

Ancelotti'den Arda Güler kararı! Madrid derbisi öncesi açıklandı...

İSPANYOLLARDAN ARDA'YA ÖVGÜLER

Marca: "Arda Güler topla ve topsuz oyunda, bir sonraki pası tahmin etmede ve oyunu hızlandırma konusunda kalitesini konuşturdu. Arda en saf haliyle bir kalite."

AS: "Arda Güler saha içinde kendinden çok emindi. Gol atamadı ama Türk futbolcu onu daha çok görmek istememizi sağladı."

Mundo Deportivo: "Maçın ilk yarısında Real Madrid için en önemli isimlerden biriydi. Attığı 2 şutla kaleye en yakın isim oldu."

El Mundo: "Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıktı. 18 yaşındaki futbolcu transfer baskısının olduğu bir dönemde yeteneklerini gösterdi."

Defensa Central: "Arda'nın takımla ilk maçına çıkması, tüm Madrid taraftarlarını çok mutlu etti."

Relevo: "Maçın en iyi oyuncularından biri olarak öne çıktı."

Eldesmarque: "Türk oyuncu, Real Madrid formasıyla ilk maçında kalitesinin sinyallerini verdi. Performansıyla iyi bir başlangıç yaptı."

Sport: "İlk yarım saatte dikkat çekici bir performans sergiledi. Takımın en iyi oyuncusuydu."


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