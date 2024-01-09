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Acun Ilıcalı, Liverpool'un yıldızını transfer etti! Hull City'i Premier Lig'e taşıyacak isim...

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Liverpool'dan Fabio Carvalho için anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Ekleme: 9.01.2024 - 10:29 Güncelleme: 9.01.2024 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Liverpool'dan Fabio Carvalho'yu transfer ettiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz sene Hull City takımını satın alarak dikkatleri üzerine çeken Acun Ilıcalı yaptığı transferler ile adından söz ettiriyor.

Takımını Premier Lig'e çıkarmak için elinden geleni yapan Acun Ilıcalı'nın takımı güçlü kadrosuyla üst sıraları zorluyor.

Hull City, Championship'te bu sezon oynadığı 26 maçta 11 galibiyet 6 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Premier Lig'e çıkabilme umutlarını devam ettiren Hull City'nin ligi ilk 6 içerisinde tamamlaması gerekiyor.

7. sırada bulunan Hull City yaptığı transferler ile ligde daha üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Fabio Carvalho transferi hakkında konuşan Acun Ilıcalı şu ifadelere yer verdi;

"Fabio Carvalho transferi için Liverpool ile anlaşmaya vardık. Bizi hedeflerimize götürecek mükemmel bir ismi daha kadromuza kattık! Transfer süreci çok zordu ancak 15’ten fazla teklif alan Carvalho, Hull’u seçti. Çok mutluyuz. Büyük bir iş başardık!"

Acun Ilıcalı ayrıca "Yakında Hull City forması giyecek. Birçok teklif aldı. Rosenior'un oynattığı iyi futbolun transferdeki etkisi büyük. Futboldan keyif alacağı bir yere gitmek istiyordu. Burası yeteneklerini geliştirebileceği en iyi yer." ifadeleriyle dikkat çekti.

Acun Ilıcalı, Liverpool'un yıldızını transfer etti! Hull City'i Premier Lig'e taşıyacak isim...
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