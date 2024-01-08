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Beyaz Gazete
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TFF, yabancı kuralını bir kez daha değiştiriyor! İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezondan yabancı kuralında değişikliğe gitmesi beklenirken, kulislerden ilk bilgiler gelmeye başladı.

Ekleme: 8.01.2024 - 12:38 Güncelleme: 8.01.2024 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de yabancı kuralı bazı kulüplerin tepkisini çekerken, bazı kulüpler de kuralın doğru olduğunu düşünüyor.

8+3 kuralının teknik direktörlerin ilk 11 kurmasını zorlaştırdığını düşünenler için müjde geldi.

8+3 kalkıyor ama...

Bu sezon uygulanan 'İlk 11'de 8 yabancı sınırı' gelecek sezondan itibaren kaldırılacak ancak kulüplerin genel kadrosunda kısıtlamaya gidilecek.

Plana göre; TFF, gelecek sezon kulüplerin kadrosunda sadece 12 yabancıya izin verecek. Bu da takımların 2 yabancıyla daha yollarını ayırması demek...

Federasyonun bir diğer kararı ise, mavi kart kuralını kaldırmak.

Rıdvan Dilmen'den açıklama

Öte yandan Rıdvan Dilmen de yaptığı açıklamada bu iddiaları kuvvetlendirdi.

30 kişilik kadrolar 26 kişi olacak ama 12 yabancı alınabilecek. Sahada yabancı sınırı olmayacak. Yani 11 yabancı ile sahaya çıkılabilecek.
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