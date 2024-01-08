Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu
TFF, Süper Lig'de erteleme maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu.
Süper Lig'de 16. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.
İşte haftanın hakemleri:
Alanyaspor - Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
Pendikspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Kasımpaşa - Başakşehir: Burak Pakkan
Rizespor - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
Hatayspor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Fatih Karagümrük - Kayserispor: Burak Şeker
Fenerbahçe - Konyaspor: Kadir Sağlam
Adana Demirspor - İstanbulspor: Murat Erdoğan
Sivasspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
Trabzonspor - Samsunspor: Cihan Aydın
*Süper Lig'de 16. hafta maçları Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası ertelenmişti.
İşte haftanın hakemleri:
Alanyaspor - Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
Pendikspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Kasımpaşa - Başakşehir: Burak Pakkan
Rizespor - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
Hatayspor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Fatih Karagümrük - Kayserispor: Burak Şeker
Fenerbahçe - Konyaspor: Kadir Sağlam
Adana Demirspor - İstanbulspor: Murat Erdoğan
Sivasspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
Trabzonspor - Samsunspor: Cihan Aydın
*Süper Lig'de 16. hafta maçları Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası ertelenmişti.