Rekor kırdı! Abdülkerim Bardakcı rakamları altüst etti

Geçtiğimiz sezon başında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Son olarak Konyaspor'u 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılarda 2 gol atan milli savunmacı rekor kırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirveyi takibini sürdürdü. Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u farklı geçmesinin ardından sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, eksiklerine rağmen kazanmayı başardı.Mauro Icardi başta 7 önemli isminden farklı nedenlerle faydalanamayan Galatasaray'ın golleri 63 ve 90+3. dakikalarda Abdülkerim Bardakcı ile 90. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi. Rakibinin kazandığı gün hata yapmayan Cimbom, Süper Lig'deki 15. galibiyetini alarak puanını 47'ye çıkardı. Averajla ikinci sırada yer aldı.Maça damga vuran Abdülkerim özellikle attığı ilk golde forvetlere nazire yaptı. 63. dakikasında Kerem Demirbay'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde yarım vole ile gelişine vuran yıldız futbolcu, tribünleri mest etti. İkinci golünü klasik kafa vuruşu ile yapan 29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı.Süper Lig'de 12. golüne ulaşan Abdülkerim, 2020/21'den bu yana Süper Lig'in en fazla gol atan savunma oyuncusu oldu.