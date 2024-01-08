Marius Sumudica hastanede tedavi altına alındı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica'nın tedavisinin hastanede sürdüğünü ve sağlık durumununun iyiye gittiğini açıkladı.

Gaziantep FK, Marius Sumudica'nın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.



Kulüpten yapılan açıklamada Sumudica'nın artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alındığı, tedavisinin hastanede sürdüğü ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.



Gaziantep FK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:



'Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır.



Sani Konukoğlu Hastanesi'nde detaylı tetkikler uygulanan teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın tedavisinin hastanede sürdürülmesine karar verilmiş olup, sağlık durumu iyiye gitmektedir.



Teknik Direktörümüz Marius Sumudica'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.'