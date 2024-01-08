Halil Umut Meler sahalara dönüyor

MHK'nin, hakem Halil Umut Meler'e ocak ayı içerisinde görev vermesi bekleniyor.

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, olayın ardından bir süredir sahalarda görev almıyordu.



Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy göstermek isteyen FIFA kokartlı elit hakem Halil Umut Meler, Faruk Koca'nın saldırı olayından yaklaşık 1 ay sonra çalışmalara başladı.



Ocak ayında şans verilecek



Başarılı hakemin moralinin gayet yerinde olduğu ve sahalara dönmek istediği öğrenildi. Çünkü sahaya dönmediği her hafta EURO 2024'e katılma şansını azaltıyor. Bu sebeple MHK'nin, Halil Umut Meler'e ocak ayı içerisinde görev vermesi bekleniyor.