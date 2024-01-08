Hakim Ziyech gerçeği şoke etti! Tadic'i aradı ve...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, sezon başında yaptıkları transferlerle büyük beğeni toplamıştı. Ezeli rakipler şimdi de ara transfer çalışmalarını sürdürürken, sezon başında yaşanan şok bir gerçek ortaya çıktı. Ajax'ta takım arkadaşı olan ve Türkiye'de ezeli rakiplere transfer olan Hakim Ziyech ve Dusan Tadic ile ilgili transfer gerçeğini böyle duyurdular

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, sezon başında yaptıkları transferlerle büyük beğeni toplamıştı.



Ezeli rakipler şimdi de ara transfer çalışmalarını sürdürürken, sezon başında yaşanan şok bir gerçek ortaya çıktı.



Ajax'ta takım arkadaşı olan ve Türkiye'de ezeli rakiplere transfer olan Hakim Ziyech ve Dusan Tadic ile ilgili transfer gerçeğini böyle duyurdular. İşte tüm detaylar...



Süper Lig'de kıran kırana zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri üzerlerine çekti.



İki takım da kadrosuna kattıkları dünya yıldızlarıyla dünya çapında gündem oldu.



Edin Dzeko, Fred, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri Dusan Tadic oldu. Sarı-lacivertliler, adı sık sık Beşiktaş ile de anılan Sırp yıldızla 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Son dakika Fenerbahçe haberi: Hakim Ziyech gerçeği şoke etti! Tadic'i aradı ve...

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Tadic'e 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4 milyon 200 bin Euro ödeneceği belirtildi. Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Angelino, Tete, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez gibi tanınmış birçok yıldızı renklerine bağlayan Galatasaray'ın en çok ses getiren transferlerinden biriyse Hakim Ziyech'ti...



Sarı-kırmızılılar, Chelsea forması giyen Faslı yıldızı şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.



Sarı-kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.



Galatasaray'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Hakim Ziyech ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.



BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE DE TEKLİF EDİLDİ



Sırp basını, Faslı futbolcunun Galatasaray'dan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye teklif edildiğini yazdı.



FENERBAHÇE'DEN TADIC'E TELEFON



Meridian Sport'ta yer alan haberde; Fenerbahçe'den bir yetkilinin Hakim Ziyech transferi için Dusan Tadic'i telefonla aradı.



Tadic, Ziyech'in futbolundan övgü dolu sözlerle bahsederken, saha dışındaki hareketlerini ise olumsuz olarak değerlendirdi.



"TAKIMI RAHATSIZ EDEBİLİR"



Haberde ayrıca Dusan Tadic'in Hakim Ziyech için spor faaliyetleri dışında sosyalleşme havasında olmadığını ve takımı rahatsız edebileceğini söylediği aktarıldı.



Tadic'in bu cevabının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Ziyech ve menajeriyle görüşmeleri sonlandırdığı belirtildi.