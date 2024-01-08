Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos İstanbul geliyor! Saati belli oldu...

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un bu akşam İstanbul'da olacağı belirtildi.

Bir süredir teknik direktör arayışında olan Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'la anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.



BU AKŞAM GELİYOR



A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Santos'un bu akşam İstanbul'da olacağı ifade edildi.



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Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Portekizli Sayın Fernando Santos getirilmiştir. Kendisine yeni evine hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer vermişti.



