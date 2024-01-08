Adana Demirspor'dan ayrıldı! Beşiktaş anlaşma sağladı

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş, Adana Demirspor'la yollarını ayıran Jonas Svensson ile anlaşma sağladı.



Siyah beyazlı yönetimin görüşmelerini sürdürdüğü oyuncu ile senelik 1 milyon eurodan 2.5 yıllığına el sıkıştı.



Oyuncuyu bugün sağlık kontrolünden geçirecek olan Beşiktaş'ın Norveçli sağ bek ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.



OYUNCUNUN RAKAMLARI



23 kez Norveç Milli Takımı forması da giymiş olan Jonas Svensson, Temmuz 2021'de AZ Alkmaar'dan Adana Demirspor'a transfer olmuştu.



2021-22 sezonunda Adana Demirspor forması altında toplam 35 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon da 29 maçta forma giymişti.



Jonas Svensson, bu sezon ise takımıyla 17 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlamıştı.