İnanılmaz iddia: 'Maçta oynarsa kör olabilir'

Süper Lig'de geçtiğimiz yılın son derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelmişti. Gergin geçen mücadelede Mauro Icardi'nin yüzüne aldığı darbeler sonrasında elmacık kemiğinde hasar oluştu. Arjantinli yıldızın bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanırken Icardi ile ilgili gündem olacak bir rapor ortaya çıktı.Tecrübeli gazeteci Sezgin Gelmez, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin sağlık durumu ile ilgili aldığı istihbaratı paylaştı. Gelmez'in sözleri sosyal medyada gündem haline geldi.Djiku ile girdiği ikili mücadeleler esnasında yüzüne darbeler alan Icardi'nin elmacık kemiğinde hasar meydana gelmişti. Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçına maske ile çıkması planlanan Arjantinli yıldızın büyük bir risk alacağı ortaya çıktı.Gazeteci Sezgin Gelmez, aldığı bilgilere göre Mauro Icardi'nin Konyaspor ile oynanacak maçta forma giymesi halinde kör olabileceğini iddia etti. İstihbaratının bu yönde olduğunu söyleyen Gelmez, Icardi'nin aldığı hasarın ciddiyetine dikkat çekti.Basında çıkan haberlere göre Icardi, son idmanlara çıkmazken Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Arjantinli yıldızın Sivasspor maçında da oynaması beklenmiyor.Mauro Icardi bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 17 gol attı 6 da asist yapma başarısı gösterdi. Arjantinli futbolcu, Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesinde ve ligdeki birçok maçında kilidi açan isim olmayı başardı.Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrasında Wilfried Zaha'nın forvet bölgesinde mücadele edeceği belirtiliyor.