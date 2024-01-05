Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçeli isme kanca: Oyuncu ile görüştük
Sakaryaspor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı, daha önce formasını giydiği ve şampiyonluklar yaşadığı Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'a talip oldu. Tuncay Şanlı, "Bartuğ Elmaz'ı herkes ister, oyuncu ile görüşmem oldu ama aramızda olmasını isterim" dedi.
Trendyol 1. Lig'de play-off yarışı veren Sakaryaspor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı, daha önce formasını giydiği ve şampiyonluklar yaşadığı Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'a talip oldu.
''BARTUĞ ELMAZ'I HERKES İSTER''
TRT Spor'a konuşan Tuncay Şanlı, 'Bartuğ Elmaz'ı herkes ister, oyuncu ile görüşmem oldu ama aramızda olmasını isterim' ifadelerini kullandı.
3 MAÇTA 26 DAKİKA SÜRE ALDI
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ı sezon başında Fransız ekibi Marsilya'dan 1.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. Fenerbahçe'ye transfer olan 20 yaşındaki futbolcu, 3 maçta toplam 26 dakika süre aldı.
''BARTUĞ ELMAZ'I HERKES İSTER''
TRT Spor'a konuşan Tuncay Şanlı, 'Bartuğ Elmaz'ı herkes ister, oyuncu ile görüşmem oldu ama aramızda olmasını isterim' ifadelerini kullandı.
3 MAÇTA 26 DAKİKA SÜRE ALDI
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ı sezon başında Fransız ekibi Marsilya'dan 1.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. Fenerbahçe'ye transfer olan 20 yaşındaki futbolcu, 3 maçta toplam 26 dakika süre aldı.