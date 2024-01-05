Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçeli isme kanca: Oyuncu ile görüştük

Sakaryaspor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı, daha önce formasını giydiği ve şampiyonluklar yaşadığı Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'a talip oldu. Tuncay Şanlı, "Bartuğ Elmaz'ı herkes ister, oyuncu ile görüşmem oldu ama aramızda olmasını isterim" dedi.

Trendyol 1. Lig'de play-off yarışı veren Sakaryaspor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı, daha önce formasını giydiği ve şampiyonluklar yaşadığı Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'a talip oldu.TRT Spor'a konuşan Tuncay Şanlı, 'Bartuğ Elmaz'ı herkes ister, oyuncu ile görüşmem oldu ama aramızda olmasını isterim' ifadelerini kullandı.Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ı sezon başında Fransız ekibi Marsilya'dan 1.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. Fenerbahçe'ye transfer olan 20 yaşındaki futbolcu, 3 maçta toplam 26 dakika süre aldı.