Sergen Yalçın'ın ilk transferi Messi'nin takım arkadaşı! Görüşmeler başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Nuri Şahin'in yerine göreve gelen teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk transferi belli oldu.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden Antalyaspor Yönetimi, ABD MLS ekiplerinden Inter Miami’de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin takım arkadaşı İsveçli stoper Christopher McVey’i kadrosuna katmak istiyor.Yönetim, İsveçli futbolcu ve menajeriyle görüşmelere başladı. Anlaşma sağlandığı taktirde transferin önümüzde günlerde açıklanması bekleniyor.Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Christopher McVey’in de Antalyaspor'un transferin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Stoper mevkisi dışında savunmanın sağ bek, sol bek ve sağ stoper bölgelerinde de görev yapabilen Christopher McVey'in, Süper Lig'den Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Pendikspor'un da transfer listesinde olduğu öğrenildi.ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan İsveçli stoper, bu sezon 23 maçta forma giydi. Anlaşmanın sağlanması halinde kulüp başkanlarından David Beckham'ın İsveçli stoperin ayrılmasına izin vereceği öğrenildi.