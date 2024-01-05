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Giovanni Van Bronckhorst, Kasımpaşa maçını tribünden izleyecek

Beşiktaş, yeni hocası Giovanni Van Bronckhorst'u İstanbul'a getiriyor. Hollandalı teknik adam Kasımpaşa maçını tribünden izleyecek.

Ekleme: 5.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 5.01.2024 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş yeni hocasını sonunda buldu.

Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe gibi 4 farklı hocayla maça çıkan siyah-beyazlılar, Giovanni Van Bronckhorst (GVB) ile anlaştı. Bu olumlu gelişmenin ardından Van Bronckhorst'un programı da yapıldı. 48 yaşındaki teknik adamın ve ekibinin getirilmesi için özel bir uçak ayarlandı.

Kasımpaşa maçını izleyecek

Aksilik çıkmaması halinde öğle saatlerinde İstanbul'da olacak olan GVB, Kasımpaşa maçını da tribünden izleyecek.

Cumartesi günü resmi imzanın atılması beklenirken, Hollandalı teknik adamın pazar günü yapılacak idmanda takımın başında olması bekleniyor.

Yardımcıları da göz dolduruyor

Öte yandan teknik heyeti konusunda ısrarcı olan Hollandalı çalıştırıcı; Jean-Paul van Gastel, Dave Vos ve Roy Makaay'la da anlaşılmasını istemişti. Üç yardımcı antrenörün de ekipte yer alacağı öğrenildi.

Hollandalı hocaların başarı oranı düşük

Daha önce Süper Lig'de görev yapan Guus Hiddink, Dick Advocaat, Phillipp Cocu, Erwin Koeman, Frank Rijkaard, Jan Olde Riekerink, Patrick Kluivert ve Jan Wouters gibi isimler, istedikleri başarıyı elde edememişti.
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