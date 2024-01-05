Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında aldığı darbe sonrası sakatlık geçiren Mauro Icardi'nin son durumu hakkında açıklama yayınladı.

Süper Lig'in ilk devresini ezeli rakibi Fenerbahçe ile aynı puanda bitiren ancak averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray'a kötü bir haber geldi.



Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla Galatasaraylı taraftaların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak.



"Gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir"



Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi:



Trendyol Süper Lig’in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir.