Galatasaray'da flaş ayrılık! Victor Nelsson'un bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray, ara transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen ve Avrupa'dan talipleri olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson için en az 15 milyon euro talep ediyor.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Avrupa kulüplerinin kıskacında olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un bonservis bedeli belli oldu.Davinson Sanchez'in transferinden sonra yedek kulübesine hapsolan ve bu durumdan rahatsız olan Danimarkalı stoper, Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor.Galatasaray yönetimi, daha önce İspanyol ekiplerinden Sevilla'nın peşinde olduğu Nelsson'un bonsverisini belirledi. Danimarkalı stoper için devre arasında gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan yönetim, 25 yaşındaki savunmacı için kapyı 15 milyon eurodan açacak.Sarı-kırmızılı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Victor Nelsson, 1393 dakika süre aldı. Victor Nelsson'un Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.