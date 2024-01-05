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Fenerbahçe'de 6 isim birden yolcu! Forvete dünya yıldızı gelecek

11 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Edin Dzeko'nun yanına dünya ünlü yıldızı getirmek için kolları sıvadı. Ayrıca takımda forma şansı bulmakta zorlanan 6 isimle de yollar ayrılıyor.

Ekleme: 5.01.2024 - 10:15 Güncelleme: 5.01.2024 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
11 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Edin Dzeko'nun yanına dünya ünlü yıldızı getirmek için kolları sıvadı. Ayrıca takımda forma şansı bulmakta zorlanan 6 isimle de yollar ayrılıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra Konferans Ligi'nde de şampiyonluk hedefleyen Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde takıma takviye için harekete geçti.

İşini şansa bırakmak istemeyen Kanarya net takviyelerle hem kadrosunu güçlendirmek hem de rakiplerine psikolojik üstünlük sağlamayı hedefliyor.

DÜĞMEYE BASILDI

Bu doğrultuda da gündeme birçok yıldız geliyor. Ancak Fenerbahçe'nin listesine öyle bir isim girdi ki camiada büyük heyecan uyandırdı. Sarı-Lacivertliler de yılın transferlerinden birine imza atmak için resmen düğmeye bastı.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'dan ayrılma kararı alan Roberto Firmino'yu elden kaçırmamak üzere operasyon başlattı. Kulübü Al-Ahli'yle kontratını feshetmeye hazırlanan Brezilyalı golcüyü renklerine bağlamak isteyen Sarı-Lacivertliler, bir süredir oyuncunun menajeriyle temas halinde.

32 yaşındaki forvet için Fenerbahçe dışındaki en güçlü aday İngiltere'den Sheffield United. Ayrıca oyuncuyu ülkesinden Corinhtians da takip ediyor.

Ancak Sarı-Lacivertli kulübün şampiyonluk yarışında oluşu, Konferans Ligi'nde kupa hedefi, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne dönme hazırlığı gibi detaylar, Firmino cephesi için oldukça cazip görünüyor.

5 KULÜBÜN RADARINDA

Kanarya'nın yanı sıra yine Suudi Arabistan'dan AlShabab, Al-Ettifaq ve Al-Fateh, İngiltere Premier Ligi'nden de Sheffield United'ın, Brezilyalı golcüye talip olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Tam da Sarı-Lacivertliler'de Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılacağı haberlerinin çıktığı bir ortamda Firmino isminin, sosyal medyada da taraftarları oldukça heyecanlandırdığı görüldü.

6 İSİM YOLCU

Bu arada Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısı için kadro planlaması sürüyor. Sarı-Lacivertliler'de birden fazla isimle yollar ayrılacak. Stefan Savic ve Rade Krunic'i kadrosuna katmak için temaslarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda ayrılık listesini belirledi.

Birçok talibi bulunan Samet Akaydin ve Miha Zajc'ın yanı sıra Ryan Kent ve Michy Batshuayi'ye gelen teklifler de değerlendirilecek.

Bartuğ Elmaz'ın da daha fazla süre alabilmesi için kiralanması gündemde. Birçok talibi bulunan Samet Akaydin ve Miha Zajc'ın yanı sıra Ryan Kent ve Michy Batshuayi'ye gelen teklifler de değerlendirilecek.

Sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Emre Mor içinse henüz kesin karar verilmedi. Fenerbahçe'nin stoper ve orta sahadan başka takviye yapıp yapmayacağı yaşanacak ayrılıklara göre netleşecek.
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