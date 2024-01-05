Fatih Terim istemişti! Bakasetas Süper Lig devine gidiyor...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında 3. sırada yer alan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kulüpler, ara transfer dönemi çalışmalarına devam ederken, bordo mavililerin yıldız ismi Anastasios Bakasetas'a Fatih Terim'in başına geçtiği Panathinaikos talip olmuştu. Terim, yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek isterken, şok bir haber geldi. Süper Lig devi yıldız ismi transfer etmek için harekete geçti. Tecrübeli oyuncudan da bu transfere yeşil ışık geldi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında 3. sırada yer alan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor...



Kulüpler, ara transfer dönemi çalışmalarına devam ederken, bordo mavililerin yıldız ismi Anastasios Bakasetas'a Fatih Terim'in başına geçtiği Panathinaikos talip olmuştu.



Terim, yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek isterken, şok bir haber geldi. Süper Lig devi yıldız ismi transfer etmek için harekete geçti.



Tecrübeli oyuncudan da bu transfere yeşil ışık geldi. İşte tüm detaylar...



TERİM İSİM VERMİŞTİ



Fatih Terim, Yunanistan'daki ilk basın toplantısında Trabzonspor'da forma giyen Bakasetas'ı transfer etmek istediğini açıklamıştı.



Yunan gazetecinin 'Süper Lig'den transfer yapacak mısınız? sorusuna 'Bakasetas' ismini veren Terim, oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini avantaj olarak görüyor.



BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ



Siyah beyazlılar, Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan ve sezonu kapatan Alex-Oxlade Chamberlain'in yerine Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katmak istiyor.



Bordo mavili kulüple temasta bulunan Beşiktaş, görüşmeleri resmi boyuta taşıyarak bonservis teklifi götürmek için şartları araştırıyor.



Trabzonspor, kontratı sezon sonunda biten 30 yaşındaki futbolcuya iki kez yeni sözleşme teklifi yapsa da henüz anlaşmaya varamadı.



Panathinaikos'un da gündeminde yer aldığı belirtilen Bakasetas için Trabzonspor 1 milyon Euro'nun üzerinde beklentiye sahip.



Siyah-beyazlılar, tecrübeli orta sahayı ara transferde olmasa dahi sezon sonunda boşa çıkması halinde kadroya dahil etmeye çalışacak.



BAKASETAS'TAN YEŞİL IŞIK



Bakasetas'ın da Beşiktaş'a transfer olmak istediği ve bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.



Yunan yıldızın, 2 milyon Euro civarında bir maaş talebinin olduğu ancak bu rakamın aşağı düşebileceği de kaydedildi.



ÜST LİGLERDE OYNAMAK İSTİYOR



Ayrıca Yunan basınına göre Bakasetas; Almanya, İtalya ve İspanya gibi üst düzey Avrupa liglerinde forma giymek istiyor...



30 yaşındaki Yunan yıldız, 2019 yazında AEK'den Alanyaspor'a transfer oldu.



Alanyaspor'daki başarılı ve skorer kimliğiyle Ocak 2021'de Trabzonspor'a 3 milyon Euro bonservisle imza attı.



Bakasetas, Süper Lig'de forma giydiği 148 maçta 43 gol atıp 19 asist yaptı.