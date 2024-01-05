Beşiktaş - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de yükselişe geçmek isteyen Beşiktaş, ligin güçlü ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.



Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer aldı.



Siyah-beyazlı takım, müsabakaya 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde oynadığı ilk karşılaşmada Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.



7 eksik var



Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.



Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak.



Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.



Son antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Rachid Ghezzal ise kadroda yer aldı ve sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.



Muhtemel 11'ler



Beşiktaş: Mert Günok; Bakhtiyor Zaynutdinov, Aytuğ Batur Kömeç, Necip Uysal, Onur Bulut; Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes; Milot Rashica, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy



Kasımpaşa: Andreas Gianniotis; Claudio Winck, Gökhan Gül, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan; Iron Gomis, Aytaç Kara; Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Julien Ngoy; Nuno da Costa