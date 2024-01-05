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Bakan Bak'tan NBA All-Star oylamasında Alperen Şengün'e destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün için All-Star oylamasında destek için paylaşımda bulundu.

Ekleme: 5.01.2024 - 17:36 Güncelleme: 5.01.2024 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
NBA’de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, All-Star oylamasında yer alan oyuncular arasında. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, pivot Şengün için NBA All-Star oylamasında destek için sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Bak, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi destek zamanı. Bugün Alperen’in All-Star olması için atacağımız her oy 3 sayı çizgisi gerisinden buzzer beater etkisinde. All-Star yükleniyor."

Ayrıca Bakan Bak, Alperen Şengün’e oy vermek isteyen vatandaşların “vote.nba.com/en” adresi üzerinden oylamaya katılabileceklerini hatırlattı.
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