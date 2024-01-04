Trabzonspor'dan Elneny ve Kampl açıklaması

Son dönemde çıkan transfer söylentilerinin ardından Trabzonspor, Elneny ve Kampl ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Trabzonspor, Arsenal'li Mohamed Elneny ve RB Leipzig forması giyen Kevin Kampl ile ilgilenmediklerini açıkladı.



Bordo mavililer sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklama ile iki oyuncuyla ilgilenmediklerini duyurdu.



Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcular Mohamed Elneny ve Kevin Kampl’ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. İki futbolcu ile ilgili de kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur. Bu ve bunun gibi spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.