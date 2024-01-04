  • USD: 29,75 - 29,80
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri

Süper Lig'in 19.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler, TFF tarafından açıklandı.

Ekleme: 4.01.2024 - 14:06 Güncelleme: 4.01.2024 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
TFF ve MHK, Süper Lig'de 19.haftada düdük çalacak hakemleri duyurdu.

Beşiktaş-Kasımpaşa maçında Arda Kardeşler, Ankaragücü-Trabzonspor maçında Burak Şeker, İstanbulspor-Fenerbahçe maçında Volkan Bayarslan ve Galatasaray-Konyaspor maçında Ali Şansalan'ın görev yapacağı açıklandı.

İşte haftanın hakemleri:

Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın

Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker

Gaziantep - Pendikspor: Çağdaş Altay

İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge

Başakşehir - A.Demirspor: Turgut Doman

Samsunspor - Karagümrük: Emre Kargın

Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan

Kayserispor - Samsunspor: Alper Akarsu

2 isim ilk kez düdük çalacak

Öte yandan Emre Kargın ve Alper Akarsu, Süper Lig'de ilk kez görev yapacak iki hakem olarak göze çarptı.


Ekrem İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
Antalya Havalimanı'nda dev hizmet! Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: 40 kilometrelik boru hattı devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
CHP'de kriz bitmiyor! Belediyeler arasında gerginlik!
Economist’ten çarpıcı analiz! Netanyahu her şeyi berbat etti: Defetmenin zamanı geldi!
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi: CHP, DEM Parti ve TİP! İşte o isimler...
Haluk Bayraktar'dan CHP'li Uzun'a cevap: Utanırlar mı birazcık yüzleri kızarır mı acaba?
Katil İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırdı: Çok sayıda ölü var
İyi Parti'de istifalar sürüyor! AK Parti'ye katıldılar
CHP'de aday belirleme kavgası: Özgür Özel, telefonu Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne kapattı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan torpil iddialarına sert tepki: 'Tek kriterimiz liyakattir'
Seçil Erzan'ın telefonundan çıkan Arda Turan mesajları
PKK'ya 'Pençe Kilit' darbesi! MSB: Harekatta bugüne kadar 717 terörist etkisiz hale getirildi
Ekşi Sözlük'e erişim engeli! App Store ve Play Store'dan kaldırıldı!
MSB paylaştı: Mehmetçik'in zorlu kış şartlarıyla mücadelesi!
Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
Muharrem İnce-Özgür Özel görüşmesi başladı! Yerel seçimler masada
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması! 'Daha ılımlı'
TPAO'dan petrol kararı! 3 saha daha...
'Gazze kasabı' Netanyahu'ya kötü haber: Başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasanın uygulanmasını erteledi
NASA'nın yeni hedefi 'Güneş'e dokunmak'

NASA'nın yeni hedefi 'Güneş'e dokunmak'

Dünyanın en havalı yerleri seçildi: Listede dikkat çeken Türkiye detayı! Duyan görmek için geliyor

Dünyanın en havalı yerleri seçildi: Listede dikkat çeken Türkiye detayı! Duyan görmek için geliyor

Obeziteye savaş açtı: 15 günde 15 kilo verdi! 'Artık sağlığım yerinde...' Görenler tanıyamıyor...

Obeziteye savaş açtı: 15 günde 15 kilo verdi! 'Artık sağlığım yerinde...' Görenler tanıyamıyor...

Yılbaşı gecesi kanlı buluşma! Meleknur Özgener boynundan vuruldu!

Yılbaşı gecesi kanlı buluşma! Meleknur Özgener boynundan vuruldu!

Türkiye'den izlenebilecek: Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım!

Türkiye'den izlenebilecek: Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım!

İletişim Başkanlığı uyardı! Telefonunuza gelen o mesaja dikkat edin!

İletişim Başkanlığı uyardı! Telefonunuza gelen o mesaja dikkat edin!