Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri

Süper Lig'in 19.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler, TFF tarafından açıklandı.

TFF ve MHK, Süper Lig'de 19.haftada düdük çalacak hakemleri duyurdu.



Beşiktaş-Kasımpaşa maçında Arda Kardeşler, Ankaragücü-Trabzonspor maçında Burak Şeker, İstanbulspor-Fenerbahçe maçında Volkan Bayarslan ve Galatasaray-Konyaspor maçında Ali Şansalan'ın görev yapacağı açıklandı.



İşte haftanın hakemleri:



Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler



Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın



Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker



Gaziantep - Pendikspor: Çağdaş Altay



İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan



Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge



Başakşehir - A.Demirspor: Turgut Doman



Samsunspor - Karagümrük: Emre Kargın



Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan



Kayserispor - Samsunspor: Alper Akarsu



2 isim ilk kez düdük çalacak



Öte yandan Emre Kargın ve Alper Akarsu, Süper Lig'de ilk kez görev yapacak iki hakem olarak göze çarptı.





