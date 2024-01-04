Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri
Süper Lig'in 19.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler, TFF tarafından açıklandı.
TFF ve MHK, Süper Lig'de 19.haftada düdük çalacak hakemleri duyurdu.
Beşiktaş-Kasımpaşa maçında Arda Kardeşler, Ankaragücü-Trabzonspor maçında Burak Şeker, İstanbulspor-Fenerbahçe maçında Volkan Bayarslan ve Galatasaray-Konyaspor maçında Ali Şansalan'ın görev yapacağı açıklandı.
İşte haftanın hakemleri:
Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın
Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker
Gaziantep - Pendikspor: Çağdaş Altay
İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge
Başakşehir - A.Demirspor: Turgut Doman
Samsunspor - Karagümrük: Emre Kargın
Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan
Kayserispor - Samsunspor: Alper Akarsu
2 isim ilk kez düdük çalacak
Öte yandan Emre Kargın ve Alper Akarsu, Süper Lig'de ilk kez görev yapacak iki hakem olarak göze çarptı.
Beşiktaş-Kasımpaşa maçında Arda Kardeşler, Ankaragücü-Trabzonspor maçında Burak Şeker, İstanbulspor-Fenerbahçe maçında Volkan Bayarslan ve Galatasaray-Konyaspor maçında Ali Şansalan'ın görev yapacağı açıklandı.
İşte haftanın hakemleri:
Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın
Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker
Gaziantep - Pendikspor: Çağdaş Altay
İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge
Başakşehir - A.Demirspor: Turgut Doman
Samsunspor - Karagümrük: Emre Kargın
Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan
Kayserispor - Samsunspor: Alper Akarsu
2 isim ilk kez düdük çalacak
Öte yandan Emre Kargın ve Alper Akarsu, Süper Lig'de ilk kez görev yapacak iki hakem olarak göze çarptı.