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Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! Gidecek mi, kalacak mı?

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'deki performansıyla dev kulüplerle gündeme gelirken flaş bir gelişme yaşandı. Milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, transfer için kararını verdi. İşte detaylar...

Ekleme: 4.01.2024 - 09:25 Güncelleme: 4.01.2024 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu Avrupa'nın dört bir yanından dev kulüpler takip ediyor. Performansıyla göz dolduran yıldız oyuncu, taraftarın sevgilisi konumunda bulunuyor.

BORUSSIA DORTMUND ÇOK İSTEKLİ

24 maçta forma giyen genç futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 5 büyük ligden talipleri bulunan başarılı oyuncu konusunda özellikle Borussia Dortmund çok istekli.

TRANSFER KARARINI VERDİ

Takımdaki son durumu merak konusu olan Ferdi Kadıoğlu, transferiyle ilgili kararını verdi. Birçok takımın peşinden koştuğu genç sol bek, menajeriyle transfer konuşması yaptı.

'SEZON SONUNA KADAR TEKLİF GETİRME'

Sezon devam ederken takımdan ayrılma düşüncesi olmayan Ferdi Kadıoğlu, menajeriyle konuşarak teklifleri sezon sonunda getirmesini söyledi. Şu anda tek hedefinin sarı-lacivertli kulüple kupalar kazanmak olduğunu belirtti.

PİYASA DEĞERİ TAVAN YAPTI

Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
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