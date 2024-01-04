Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koydu! Ali Koç ikna için devrede

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, EURO 2024 hedefi doğrultusunda daha fazla süre almak istemesi ve ikinci forvet olmaktan duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini dile getirdi. Bu durum, sarı-lacivertli kulüpte bir krize neden oldu.Takvim gazetesinin haberine göre, Başkan Ali Koç, Michy Batshuayi'nin memnuniyetsizliği konusunda devreye girecek. Koç'un, önümüzdeki günlerde Belçikalı yıldızla bizzat görüşeceği ve durumu netleştirmeye çalışacağı belirtiliyor.Başkan Koç'un, Batshuayi'ye "Eğer Fenerbahçe'de kalmak istiyorsan, takımda sana yer var. Ancak kulübede olduğun zaman huzursuz olacaksan, bu takımı olumsuz etkiler. Kesin kararını bize en kısa sürede bildir." şeklinde bir mesaj vereceği ifade ediliyor.Belçika ve Fransa'dan Michy Batshuayi'ye ciddi teklifler olduğu belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olan golcü oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Başkan Koç'un görüşmesinin ardından Batshuayi'nin vereceği kesin karar, geleceği açısından belirleyici olacak.