Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamayla Süper Kupa iddialarına cevap verdi.

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamayla köşe yazarı ve yorumcu Abdülkadir Selvi'nin iddiaları sonrası bir açıklama yaptı.



Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, çeşitli iddialar yalanlanırken 'Bu şahsın, ortaya koyduğu tüm bu yalan, iftira dolu, kul hakkı yiyen günahkar tavrının hedefi Kulübümüz ve Başkanımız Ali Y. Koç'tur.' ifadeleri yer aldı.



İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:



'Abdülkadir Selvi isimli şahsın, Süper Kupa Finali iptal sürecine dair ilk günden itibaren ortaya koyduğu yalan yanlış ve iftira dolu söylem ve köşe yazıları üzerine bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.



Bu şahıs, Süper Kupa iptal gündemi doğrultusunda kendisine bir misyon belirlemiş,



Hürriyet Gazetesi'nde yazdığı yazılar ve CNN Türk ekranlarında dile getirdiği iftiralarla gerçekleri manipüle ederek, konuyu farklı bir zemine çekmeye, komplo teorileri ve isnat dolu suçlamalarla 'kendince' bir alan yaratmaya çalışmaktadır.



Bu şahsın, ortaya koyduğu tüm bu yalan, iftira dolu, kul hakkı yiyen günahkar tavrının hedefi Kulübümüz ve Başkanımız Ali Y. Koç'tur.



'Maçın Suudi Arabistan'da oynanmasını Ali Koç teklif etti'



'Maçın oynanacağı son gün Fenerbahçe tişört ve pankart talebi ile protokolü bozdu, süreci gerdi'



'Fenerbahçe Atatürk'ün 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözü ile FETÖ mesajı vermeye çalıştı'



'Futbol üzerinden siyasi mühendislik hedefledi'



'Larnaka maçında da Türk bayrağı ve pankart olmaması yönünde bir protokol imzaladı' gibi tamamıyla gerçek dışı bilgiler içeren ve haddini aşan bir yaklaşımla yalanlarını zirveye ulaştırmıştır.



Sporla alakası olmayan, gazetecilik etiğinden nasibini almamış, konulardan bihaber şekilde aldığı talimatlar ve servis edilen bilgiler ile gazetecilik yaptığını sanan bu şahsın, kamuoyundaki karşılığı herkesin malumudur.



İlk olarak; Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ve Başkanımız Ali Koç'un ne geçmişte ne bugün siyasetle ilgisinin olmadığı net ve sarihtir.



Ayrıca;



Pek çok maçımızda kullandığımız Atamızın 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözünün, İsrail-Filistin savaşına yönelik olarak tüm dünyaya barış çağrısı yapma hedefinden başka hiçbir anlam taşımadığı,



Yaşanan bu sürecin ne sebep ne sonuçları itibarıyla sadece Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilgisi olmadığı, ortalama zekaya sahip herkesin anlayabileceği gerçeklerdir.



FETÖ söylemleriyle Türk futbolunu, asırlık kulübümüzü yan yana getirme cüretinde bulunan bu şahsın FETÖ ile ilgili gerçek duruş ve duygularını kamuoyunun daha iyi anlaması için Yeni Şafak gazetesindeki 9.12.2013 tarihli köşe yazısını özellikle hatırlatmak istiyoruz.



Bu şahısla ilgili hukuki adımların başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ '