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Emre Mor, Süper Lig ekibiyle görüşmelere başladı! İşte yeni adresi...

Ara transfer dönemi yaklaşırken, sarı-lacivertli takımda ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Yedek kulübesine mahkum kalan Emre Mor'un Hatayspor'a transfer olacağı belirtildi.

Ekleme: 4.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 4.01.2024 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de averajla Galatasaray'ın önünde liderliğini sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler pazar günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. 3 kulvarda yoluna devam eden Fenerbahçe, kadrosunu genişletmek için transferde düğmeye bastı.

Emre Mor vedaya hazırlanıyor

Sarı-lacivertli kurmaylar, teknik heyetin raporu doğrultusunda listesindeki yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Öte yandan takımdan ayrılacak isimler belirlendi. Bu sezon Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Emre Mor sarı lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor.

Emre Mor, Süper Lig ekibiyle görüşmelere başladı! İşte yeni adresi...

Hatayspor ile görüşmeler başladı

Volkan Demirel'in raporuyla transferde atağa kalkan Hatayspor tanıdık bir ismi gündemine aldı. Bordo-beyazlılar, F.Bahçe'den Emre Mor için görüşmelere başladı.

Emre Mor, Süper Lig ekibiyle görüşmelere başladı! İşte yeni adresi...

Karagümrük'te beraber çalıştılar

Fatih Karagümrük'te birlikte çalıştığı dönemde oyuncunun yeniden form tutmasını sağlayan Demirel, Emre'yi kadrosunda görmek istediğini iletti. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun 2026'ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beklentilerin altında kaldı

26 yaşındaki milli oyuncu bu sezon beklentilerin altında kaldı. Tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal, Emre Mor'a bu sezon 3 maçta görev verdi. Yıldız oyuncu bu sezon sadece 21 dakika süre aldı.
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