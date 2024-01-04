Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'a Brezilyalı sol bek

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Brezilya Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Palmeiras'ın Brezilyalı sol beki Vanderlan'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Sezon başında kadrosuna kattığı Angelino'dan beklediği verimi alamayan Sarı-kırmızılıların transferde rotasını Brezilya'ya çevirdiği iddia edildi.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray geçtiğimiz sezon Brezilya Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Palmeiras'ın sol beki Vanderlan'ı kadrosuna katmak istiyor.



Haberde 21 yaşındaki sol bekle Galatasaray'ın yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Milan ve Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes'nin de ilgilendiği ifade edildi.



Sarı-kırmızılıların Brezilyalı savunmacı için teklif yapma hazırlığında olduğu bildirildi.



İstikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Vanderlan geçtiğimiz sezon Palmeiras formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 62 karşılaşmaya çıkarken 1 gol - 8 asistlik performans sergilemiş ve takımının şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynamıştı.