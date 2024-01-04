Cenk Tosun noktayı koydu! Şaşırtan transferlik kararı, resmen imzayı atıyor…

Sözleşmesinin son döneminde olan Cenk Tosun’dan beklenmedik bir hamle geldi. Transferlik kararını verdi, imzayı atmaya çok yakın olan futbolcu bakın hangi takıma gidiyor…

Beşiktaş'ta sözleşmesinin son dönelerde olması sebebiyle bir süredir belirsizlik yaşanan Cenk Tosun konusu nihai sonuca ulaşmasına son bir adım kaldı.



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu, transfer konusuna ilişkin kararını verdi. Tecrübeli golcünün verdiği karar siyah beyazlıları şaşırtacak. Cenk Tosun’un nihai kararı netleştirmesinin ardından, Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba'dan da konuya ilişkin açıklama geldi.



Cenk Tosun kararını verdi…



Cenk Tosun, 2018 yılında 22-5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a en pahalı satış unvanıyla gitmişti. Tosun, 2022 yılında kesin dönüş yaptığı siyah beyazlı formayla 3. dönemini yaşıyor.



Bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları elde edemeyen Kartal'da takımı adına mücadelesiyle takdir toplayan isimlerden olan 32 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini için kararını verdi. Son dönemde ayrılacağı yönünde haberler çıkan milli futbolcu, yuvada kalmaya karar verdi.



Samet Aybaba kalmasını istedi…



Kulübün Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba da daha önceki konuşmalarında milli yıldızla anlaşma taraftarı olduklarını söylemişti. Ayrıca Aybaba, oyuncusunun futbola konsantre olması gerektiğini ve sözleşme problemini kısa süre içerisinde çözeceklerini söylemişti.