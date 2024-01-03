Ve transferde mutlu son! İşte sözleşme detayları...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, eksik bölgelerine takviye yapmak için dümeye bastı. Öncelikle stoper transferine odaklanan Kanarya, ilk transferinde mutlu sona çok yakın.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...



Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, eksik bölgelerine takviye yapmak için dümeye bastı. Öncelikle stoper transferine odaklanan Kanarya, ilk transferinde mutlu sona çok yakın. İşte o isim ve tüm detaylar...



Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen Savic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Kadrosunda Edin Dzeko, Dusan Tadic, Dominik Livakovic, Miha Zajc gibi Balkan kökenli futbolculara sahip olan Fenerbahçe, 32 yaşındaki Karadağlı stoperi listesine ekledi.



İLK GÖRÜŞME İSTANBUL'DA!



Savic'in menajeri Zarko Pelicic'i İstanbul'a davet eden Fenerbahçeli yetkililer, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.



Bu görüşmede Zarko Pelicic'e Stefan Savic için düşünülen maaş, bonuslar, kontrat süresi düşüncesi iletildi.



Yapılan görüşmede rakamlar hem Savic hem Pelicic tarafından olumlu karşılandı.



TEKLİFE OLUMLU YANIT VERDİ!



Fenerbahçe, kontratının bitmesine 6 ay kalan Stefan Savic'e hemen gelmesini istediklerini iletti.



Hem Djiku'nun Afrika Kupası'na gitmesi hem Becao'nun sakatlığı da 'hemen gel' isteğinde etkili oldu.



Savic de sarı-lacivertli yönetimin bu isteğime olumlu yanıt verdi.



DZEKO'DAN ETKİLENDİ!



Dzeko, Savic'in takıma büyük katkı sağlayacağını belirtti. Boşnak yıldız, ayrıca



Savic'e Fenerbahçe'yi ve takımdaki ortamı anlatarak transfer olmasını istedi. Savic de Dzeko'nun gösterdiği ilgiden ve anlattıklarından etkilendi.



BEDELSİZ GELİYOR!



Fenerbahçe cephesi Atletico Madrid'e ciddi bir ücret ödemek istemediğini de aktardı. Savic, bu problemi kendisinin çözeceğini Fenerbahçeli yetkililere iletti.



Atletico Madrid cephesine sözleşme yenilemeyeceğini ve Fenerbahçe'ye gitmek istediğini ileten Savic'e bedelsiz ayrılık izni verildi.



Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko hem kulüp yönetimiyle hem Savic ile birebir görüşmeler yaptı.



2011 yazında Partizan'dan Manchester City'e 12 milyon euro'ya transfer olan Savic, 1 yaz sonra bedelsiz olarak Fiorentina'ya gitti.



İtalya'daki başarılı performansı sonrası 2015 yazında 12 milyon euro bonservisle Atletico Madrid'e geçti. 2015'ten beri kesintisiz olarak Atletico Madrid'de oynayan Savic, bu sezon 10 lig 3 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 972 dakika süre aldı.