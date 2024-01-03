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TFF'den yayın ihalesi açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesi için ihale dokümanlarını alma sürecinin başladığını açıkladı.

Ekleme: 3.01.2024 - 17:26 Güncelleme: 3.01.2024 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesi için ihale dokümanlarını alma sürecinin başladığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

'Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenecek ihale, İhale Genel Şartnamesi'ne ve her bir pakete ilişkin Özel Şartnameler'e uygun olarak kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılacaktır. Yayın ihalesinin 'İhale Genel Şartnamesi' ve her bir pakete ait 'Özel Şartnameler' ile eklerini satın alma süreci başlamıştır.

Yayın ihalesine katılabilecek olan sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ve ortak girişimler/iş ortaklıkları; İhale Genel Şartnamesi ile birlikte Paket A, Paket B, Paket C, Paket D ve Paket E Özel Şartnamelerini ve eklerini içeren ihale dokümanlarını, satış bedeli olan 300.000 TL'yi TFF'nin Denizbank A.Ş. TR41 0013 4000 0600 1423 8000 01 IBAN numaralı banka hesabına ödeyerek 26.01.2024 günü saat 17.00'ye kadar, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva/Beykoz/İstanbul adresinde mukim TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden çalışma saatleri içerisinde yetkili kişilerce elden teslim alabilirler.

Teklif vermek için son tarih 14/02/2024 Çarşamba günü saat 14.00 olup, verilen teklifler Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı'nca oluşturulan İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

İhale Komisyonu, ilk teklifleri değerlendirdikten sonra isteklilerin hepsinden veya bir kısmından yeni teklif isteyebilir. İhale Komisyonunun vereceği makul süre içerisinde ilgili kişilerden yeni tekliflerini sunmaları istenir. İhale komisyonu gerek gördüğü kadar yeni teklif alabilir. Yeni teklifler İhale Genel Şartnamesi'nde belirtilen usul ile sunulur.

TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devrine ilişkin ihalenin 29.02.2024 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı gibi tüm teklifleri reddetmekte veya ihaleyi iptal etmekte serbesttir.'
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