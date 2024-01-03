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Hakim Ziyech'te ödeme krizi

Galatasaray, Faslı yıldız Hakim Ziyech'le yolları ayırmaya hazırlanıyor. Ağrılarını öne sürerek hem Adana Demirspor hem de Süper Kupa maçında yer almayan Ziyech'in menajeri yönetimle görüşerek ayrılık talebini iletti. Faslı yıldızın son dönemde aksayan ödemeler nedeniyle ayrılmak istediği öğrenildi.

Ekleme: 3.01.2024 - 09:43 Güncelleme: 3.01.2024 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Yaz transfer döneminde Chelsea'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Hakim Ziyech, henüz sezonun ilk yarısı tamamlanırken Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Faslı oyuncunun menajeri George Gardi, yönetime ayrılık isteklerini ilettiklerini ve onların da bu duruma olumlu yaklaştığını dile getirdi.


İlk ayrılık isteği Ziyech cephesinden gelse de Galatasaray çoktan 30 yaşındaki oyuncunun kalemini kırmıştı. Sarı-kırmızılı formayla 14 maça çıkan Ziyech, 13 karşılaşmada ise sakatlık ve antrenman eksiği nedeniyle takımı yalnız bıraktı.

Hakim Ziyech'te ödeme krizi

4 kez sakatlık geçirdi
Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile oynanması planlanan Süper Kupa maçında 11'de sahaya çıkması beklenen Faslı yıldız, son idman öncesi ağrılarını öne sürerek kadroda yer almamıştı. Aynı sebepten Adana Demirspor maçına da çıkmayan Ziyech'in üstü çizilmişti. Bu sezon 4 farklı sakatlık geçiren Ziyech, 14 maçta 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Asıl problem para
Ziyech'in düzensiz yatan maaşlardan rahatsız olduğu ve kendisine başka takım aradığı gelen bilgiler arasında yer aldı. Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çeviren Ziyech'in bu kez sıcak baktığı ve menajerinin Arap kulüpleriyle görüştüğü öğrenildi. Ayrılık halinde taraflar yeniden bir araya gelerek şartları görüşecek.
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