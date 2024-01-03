Fenerbahçe'de kritik görüşme: Ali Koç ve Michy Batshuayi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu hafta içinde yedek kaldığı için huzursuzluk yaşayan Michy Batshuayi ile bir araya gelecek. Belçikalı yıldıza takımda kalmayı isteyip istemediği net bir şekilde sorulacak.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi belirsizliği yaşanmaya devam ediyor.



Son oynadığı maçta Kayserispor'a deplasmanda 3 gol atan Belçikalı yıldız buna karşın takımda yedek kalması nedeniyle oldukça huzursuz. Başkan Ali Koç'un bu hafta içinde Belçikalı yıldız ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.



"Kalmak istersen sana yer var"



Başkan Koç'un Batshuayi'ye "Kalmak istiyorsan Fenerbahçe'de sana yer var. Ama kulübede olduğun zaman huzursuz olacaksan bu takımı etkiler. Kesin kararını bize en kısa sürede bildir." mesajını vereceği belirtiliyor.



Ciddi teklifler var



Batshuayi'ye hem ülkesi Belçika'dan hem de Fransa'dan ciddi teklifler var. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Fenerbahçe'nin sözleşmeyi 1 yıl uzatma hakkı da bulunuyor.



Bu sezonki performansı



Belçikalı golcü bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 8 gol attı, 3 de asist yaptı.