Fenerbahçe'de beklenen tarih! Becao'nun ne zaman döneceği belli oldu

Fenerbahçe'nin önemli savunma oyuncularından Rodrigo Becao'nun uzun süren sakatlık sonrasında dönüş tarihi netlik kazandı. Sağlık ekibinin öncülüğünde rehabilitasyon sürecini tamamlayan Becao'nun, Samsunspor karşılaşmasında sahneye çıkması planlanıyor. İşte detaylar!

Fenerbahçe'nin savunma hattının önemli isimlerinden Rodrigo Becao'nun uzun süren sakatlık sonrasında dönüş tarihi netlik kazandı. Pendikspor maçında sakatlanarak uzun bir süre sahalardan uzak kalan Brezilyalı stoper, sağlık ekibinin titiz çalışmaları sonucunda önümüzdeki hafta düz koşulara başlayacak.



SAMSUNSPOR MAÇINDA SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin sağlık ekibi, Becao'yu en erken 21 Ocak'ta oynanacak Samsunspor karşılaşmasına yetiştirmeye odaklandı. Becao'nun bu kritik maçta sahne alması, takımın savunma hattındaki eksiklikleri gidermesi adına büyük bir önem taşıyor.



SAKATLIK SÜRECİ VE REHABİLİTASYON

27 yaşındaki futbolcu, Pendikspor ile oynanan maçta tendon kopması yaşamış ve başarılı bir ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecine başlamıştı. Becao'nun yokluğunda Fenerbahçe'nin savunma hattında yaşanan zorluklar, takımın liderliğini sürdürmesine rağmen hissedilmişti.



KARİYER VE KATKILARI

Fenerbahçe formasıyla toplam 13 maça çıkan Becao, 1 gol atarken, savunma güvenliğiyle ön plana çıkmıştı. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Becao'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyuncunun dönüşü, Fenerbahçe camiasını heyecanlandırırken, taraftarlar Samsunspor maçını büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

