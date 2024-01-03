  • USD: 29,74 - 29,79
  • EURO: 32,54 - 32,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe'de beklenen tarih! Becao'nun ne zaman döneceği belli oldu

Fenerbahçe'nin önemli savunma oyuncularından Rodrigo Becao'nun uzun süren sakatlık sonrasında dönüş tarihi netlik kazandı. Sağlık ekibinin öncülüğünde rehabilitasyon sürecini tamamlayan Becao'nun, Samsunspor karşılaşmasında sahneye çıkması planlanıyor. İşte detaylar!

Ekleme: 3.01.2024 - 11:20 Güncelleme: 3.01.2024 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin savunma hattının önemli isimlerinden Rodrigo Becao'nun uzun süren sakatlık sonrasında dönüş tarihi netlik kazandı. Pendikspor maçında sakatlanarak uzun bir süre sahalardan uzak kalan Brezilyalı stoper, sağlık ekibinin titiz çalışmaları sonucunda önümüzdeki hafta düz koşulara başlayacak.

SAMSUNSPOR MAÇINDA SAHNE ALACAK
Fenerbahçe'nin sağlık ekibi, Becao'yu en erken 21 Ocak'ta oynanacak Samsunspor karşılaşmasına yetiştirmeye odaklandı. Becao'nun bu kritik maçta sahne alması, takımın savunma hattındaki eksiklikleri gidermesi adına büyük bir önem taşıyor.

SAKATLIK SÜRECİ VE REHABİLİTASYON
27 yaşındaki futbolcu, Pendikspor ile oynanan maçta tendon kopması yaşamış ve başarılı bir ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecine başlamıştı. Becao'nun yokluğunda Fenerbahçe'nin savunma hattında yaşanan zorluklar, takımın liderliğini sürdürmesine rağmen hissedilmişti.

KARİYER VE KATKILARI
Fenerbahçe formasıyla toplam 13 maça çıkan Becao, 1 gol atarken, savunma güvenliğiyle ön plana çıkmıştı. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Becao'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyuncunun dönüşü, Fenerbahçe camiasını heyecanlandırırken, taraftarlar Samsunspor maçını büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama
HDP'nin oyu için önce Türk Bayrağı'nı sonra Atatürk'ü kaldırdılar!
İstanbul'da bitmek bilmeyen üst geçit... İBB'nin çalışmasında vatandaşlar isyan etti
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor... Son 24 saatte 128 şehit daha
Tokyo Havalimanı'ndaki kazanın sebebi belli oldu
Bakan Uraloğlu: Milli ve Yerli Elektrikli Tren Seti projemizde seri üretime başladık
Seçil Erzan'ın Fatih Terim'e para akışı sağladığı mesajlar! 'Hocam para hesabınıza geldi..'
AK Parti'de yerel seçim mesaisi sürüyor: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
İyi Parti'de bir istifa daha: Ali Kıdık partiden ayrıldı
CHP'den bir heykel hizmeti daha! Dikili'de Bülent Ecevit heykeli yenilendi
Fatih Altaylı nasıl kıvıracağını şaşırdı: 'Sanki yumruk atana eline sağlık diyormuşum!'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: '2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor'
Sarıyer'de İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı!
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu İslam Cehanfer öldürüldü
6 aylık enflasyon farkı BELLİ OLDU! Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı talimatı!
Türkiye'nin 2022'de vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Enflasyon rakamları belli oldu!
11 ilde Kafes-28 operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı
Netanyahu gidici! 'Gazze Kasabı'na soğuk duş: Halkın sadece yüzde 15'i istiyor
Fatih Altaylı'ya 2 ayrı soruşturma! Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı: Saldırgan gence destek çıkmıştı...
40 bin hastada bir görülüyor! Ateşi 41,7 dereceye çıktı: Mucize eseri hayatta kaldı!

40 bin hastada bir görülüyor! Ateşi 41,7 dereceye çıktı: Mucize eseri hayatta kaldı!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Düşük emekli aylığına yeni düzenleme

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Düşük emekli aylığına yeni düzenleme

8. Yargı Paketi'nin taslak çalışmalarının detaylarına ulaşıldı! Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

8. Yargı Paketi'nin taslak çalışmalarının detaylarına ulaşıldı! Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

Bir alo ile servet kaptırdı! Yaşlı kadına akıl almaz tuzak: 1.2 milyon lira ve 600 gram altın…

Bir alo ile servet kaptırdı! Yaşlı kadına akıl almaz tuzak: 1.2 milyon lira ve 600 gram altın…

Mersin'de kıyıya vurdu: 4,1 metre boyunda ve 400 kg ağırlığında

Mersin'de kıyıya vurdu: 4,1 metre boyunda ve 400 kg ağırlığında

Dünyanın en uzun kedisi! Kapıları bile açabiliyor ve hala uzamaya devam ediyor...

Dünyanın en uzun kedisi! Kapıları bile açabiliyor ve hala uzamaya devam ediyor...