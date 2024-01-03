Fenerbahçe bonservisi belirledi! Ferdi Kadıoğlu tarihe geçebilir

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin takibinde yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, Ferdi Kadıoğlu için kulüp tarihine geçecek bir bonservis belirledi.

Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinde koşturan Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis miktarının ne kadar olabileceği merak ediliyordu.



Piyasa değeri 20 milyon euro olan Ferdi Kadıoğlu'nun Sarı-Lacivertli takıma yüksek bir bonservis geliri kazandırmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Bu arada Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirlediği iddia edildi.



Sabah'ın haberine göre Sarı-Lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'ndan en az 30 milyon euro bonservis bekliyor.



Transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda 24 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak tarihe geçecek.



REKOR VEDAT MURİQİ VE ELVİR BALİC'E AİT



Fenerbahçe'de bu alanda rekor 21'er milyon euro ile Vedat Muriqi ve Elvir Baljic'e ait.



Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu 2 gol, 3 asistlik katkı verdi.



Milli futbolcunun Sarı-Lacivertlilerle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.