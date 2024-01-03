Fatih Terim, Yunanistan'da ilk maçına çıkıyor!

Yunan ekibi Panathinaikos'a imza atan deneyimli teknik adam Fatih Terim, bugün iç sahada ilk sınavına çıkıyor. Pana, bugün evinde PAS Giannina ile karşı karşıya gelecek.

Panathinaikos'un yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, Yunan deviyle ilk maçına çıkıyor. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 2 yıl takım çalıştırmayan tecrübeli hoca, ilk sınavını bugün iç sahada PAS Giannina'ya karşı verecek.



TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadele, S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Pana, geride kalan 15 haftada 34 puanla 2. sırada yer alıyor. Ligin zirvesinde ise 35 puanlı PAOK bulunuyor.