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Beşiktaş'a golcü önerisi! Aboubakar yerine Gabigol

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Hücum hattına Vincent Aboubakar yerine yeni bir isim arayan siyah-beyazlılara Gabigol teklif edildi. İşte detaylar....

Ekleme: 3.01.2024 - 09:32 Güncelleme: 3.01.2024 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, ara transfer dönemini hareketli bir şekilde geçirmeye hazırlanıyor. Kadro dışı bırakılan isimlerden Eric Bailly'le yollarını ayıran yönetim; Valentin Rosier, Vincent Aboubakar, Jean Onana ve Rachid Ghezzal'ı da elinden çıkarmak istiyor. Hücum hattında Aboubakar'ın yerine dünyaca ünlü bir isim alabilmek için çalışma başlatan idarecilere, Brezilya'dan öneri geldi!

GABIGOL TEKLİF EDİLDİ

Flamengo'nun Gabigol lakaplı golcüsü Gabriel Barbosa, Kara Kartal'a teklif edildi. Brezilya temsilcisine 2020 yılında 17,5 milyon Euro karşılığında transfer edilen 27 yaşındaki santrfor için istenen bonservis bedelinin yaklaşık 5 milyon Euro seviyesinde olduğu bildirildi.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Kariyerinde daha önce; Santos, Benfica ve Inter gibi kulüplerde forma giyen Gabigol, bir dönem Brezilya milli takımının da önemli isimlerinden biriydi. 1,78'lik golcü, santrfor hattına ek olarak forvet arkası ve sağ kanat mevkiilerinde de görev yapabiliyor. Sol ayaklı Gabigol'ün Flamengo'yla kontratı yıl sonunda tamamlanacak.

Beşiktaş'a golcü önerisi! Aboubakar yerine Gabigol

FENERBAHÇE İSTEMİŞTİ

Gabigol, özellikle Jorge Jesus'un Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde performansıyla fark yaratmayı başarmıştı. Daha sonra Fenerbahçe de Gabriel Barbosa'yı kadrosuna katmak için girişimde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı.

20 GOL, 4 ASİST

Flamengo'yla 2022-2023 sezonunda 58 maça çıkan Gabigol, 20 gol ve 4 asistle oynadı.
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