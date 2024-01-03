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Aboubakar için transfer açıklaması! 'İlgileniyoruz'

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar için Gremio'dan transfer açıklaması geldi.

Ekleme: 3.01.2024 - 12:21 Güncelleme: 3.01.2024 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio ile adı anılan Beşiktaşlı Vincent Aboubakar hakkında Brezilya temsilcisinin futbol direktörü Antonio Brum'dan açıklama geldi.

Kamerunlu forvetin, Brezilya ekiplerinden Gremio'nun transfer listesine girdiği yazılıyordu. Bu iddialarla ilgili ekiplerinden Gremio'nun Futbol Direktörü Antonio Brum, Brezilya basınına konuştu.

'ŞARTLARINI ARAŞTIRIYORUZ'

Gremio'nun Futbol Direktörü Antonio Brum, "O harika ve ilgilendiğimiz bir golcü. Lewandowski ve Suarez seviyesinde. Şartlarını, ücretini ve Brezilya'ya gelip gelmeyeceğini araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

2025 yılına kadar kontratı bulunan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon oynadığı 22 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Aboubakar'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
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