Türkiye Kupası'nda kura zamanı! 'Dört Büyükler'in rakibi belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, bugün yapılacak.





Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.



Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.



Seri başı olanlar

Fenerbahçe

Galatasaray

Beşiktaş

Başakşehir

Trabzonspor

Karagümrük

Konyaspor

Ankaragücü



Seri başı olmayanlar

Sivasspor

Antalyaspor

Gaziantep FK

Hatayspor

Samsunspor

Bandırmaspor

Gençlerbirliği

24Erzincanspor