Türkiye Kupası'nda kura zamanı! 'Dört Büyükler'in rakibi belli oluyor
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, bugün yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.
Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Seri başı olanlar
Fenerbahçe
Galatasaray
Beşiktaş
Başakşehir
Trabzonspor
Karagümrük
Konyaspor
Ankaragücü
Seri başı olmayanlar
Sivasspor
Antalyaspor
Gaziantep FK
Hatayspor
Samsunspor
Bandırmaspor
Gençlerbirliği
24Erzincanspor
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.
Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Seri başı olanlar
Fenerbahçe
Galatasaray
Beşiktaş
Başakşehir
Trabzonspor
Karagümrük
Konyaspor
Ankaragücü
Seri başı olmayanlar
Sivasspor
Antalyaspor
Gaziantep FK
Hatayspor
Samsunspor
Bandırmaspor
Gençlerbirliği
24Erzincanspor