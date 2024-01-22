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TFF'den Rapid Wien - Slovacko maçındaki şike iddialarına yanıt

Avusturya takımı Rapid wien ile Çek ekibi Slovacko arasında 18 Ocak 2024'te Antalya Belek'te oynana hazırlık maçında şike yapıldığı öne sürüldü. TFF'den ise ortaya atılan iddialar hakkında cevap geldi.

Ekleme: 22.01.2024 - 16:34 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya Belek'te Rapid Wien ile Slovacko arasında oynanan hazırlık maçını yöneten Türk hakemleri yasadışı bahis yaptığına yönelik dış basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

TFF'nin sitesinden konuya ilişkin açıklamada şöyle denildi:

"18 Ocak Perşembe günü Antalya Belek'te kamp yapmakta olan Avusturya'nın SK Rapid Wien ve Çekya'nın 1. FC Slovacko kulüpleri araısnda oynanan hazırlık maçı ile ilgili iddialar üzerine açıklama yapılma gereği duyulmuştur. Türkiye'de yapılan bu hazırlık maçı ile ilgili iki kulüpten ve ülke federasyonlarından Türkiye Futbol Federasyonu'na herhangi bir izin bşavurusu yapılmamıştır.

TFF'ye ilgili ülke federasyonlarından ve iki kulüp başvuru yapılmadığından söz konsu müsabaha TFF'nin bilgisi dışında oynanmıştır. Bu nedenle söz konusu müsabaka FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesi Talimatı kapsamı dışında olduğundan, 'onaylanmış hazırlık maçı statüsü' bulunmaması nedeniyle maça TFF tarafından hakem ataması da yapılmamıştır. Yapılan incelemede söz konusu maçı yöneten kişinin, geçerlihakem lisans vizesi olmadığı ve TFF bünyesinde faal  olarak hakemlik yapmadığı tespit edilmiştir. 

Söz konusu maç ile ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."     

Neler olmuştu?

Avusturya'dan Kronen Zeitung'un haberine göre; Rapid Wien, hazırlık maçında Slovacko'yu 2-1 mağlup etti ve maçta 3 kez penaltı düdüğü çaldı.

İki takımın da bahis mafyasının kurbanı olduğuna dair iddialar öne sürüldü. Haberin detayında, ikiden fazla gol atılacağına dair 80 bin euro (Yaklaşık 2.64 milyon TL) bahis yapıldığı belirtildi.

Mücadelede yardımcı hakemin sürekli olarak cep telefonuna bakmasının şüphe uyandırdığı ayrıca 89. dakikada verilen penaltının da 'basit' olduğu kaydedildi.

Rapid Wien kulübü bağlı olduğu Avusturya Futbol Federasyonu'na; Slovacko ise bağlı olduğu Çek Futbol Federasyonu'na bu maçta bahis şikesi yapılmış olabileceğine dair bildirimde bulundu.                                                                                                                                                  
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