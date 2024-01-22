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Beyaz Gazete
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Süper Lig'de 22'nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın başlıyor. TFF, haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Ekleme: 22.01.2024 - 12:45 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:
17.00 Hatayspor - Alanyaspor (Mersin) EMRE KARGIN
20.00 Pendikspor - Kasımpaşa (Pendik) BURAK ŞEKER
20.00 Beşiktaş - Yukatel Adana Demirspor (Tüpraş) ATİLLA KARAOĞLAN

24 OCAK ÇARŞAMBA:

17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (Eryaman) MUHAMMET ALİ METOĞLU
17.00 Gaziantep FK - Konyaspor (Kalyon) VOLKAN BAYARSLAN
20.00 Antalyaspor - Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya) TURGUT DOMAN
20.00 Başakşehir - Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim) ABDULKADİR BİTİGEN

25 OCAK PERŞEMBE:

17.00 Samsunspor - Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs) ÇAĞDAŞ ALTAY
20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Çaykur Didi) ÜMİT ÖZTÜRK
20.00 Galatasaray - İstanbulspor (RAMS Park) BAHATTİN ŞİMŞEK
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