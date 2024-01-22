Süper Lig'de 22'nci haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın başlıyor. TFF, haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
17.00 Hatayspor - Alanyaspor (Mersin) EMRE KARGIN
20.00 Pendikspor - Kasımpaşa (Pendik) BURAK ŞEKER
20.00 Beşiktaş - Yukatel Adana Demirspor (Tüpraş) ATİLLA KARAOĞLAN
24 OCAK ÇARŞAMBA:
17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (Eryaman) MUHAMMET ALİ METOĞLU
17.00 Gaziantep FK - Konyaspor (Kalyon) VOLKAN BAYARSLAN
20.00 Antalyaspor - Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya) TURGUT DOMAN
20.00 Başakşehir - Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim) ABDULKADİR BİTİGEN
25 OCAK PERŞEMBE:
17.00 Samsunspor - Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs) ÇAĞDAŞ ALTAY
20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Çaykur Didi) ÜMİT ÖZTÜRK
20.00 Galatasaray - İstanbulspor (RAMS Park) BAHATTİN ŞİMŞEK
YARIN:
17.00 Hatayspor - Alanyaspor (Mersin) EMRE KARGIN
20.00 Pendikspor - Kasımpaşa (Pendik) BURAK ŞEKER
20.00 Beşiktaş - Yukatel Adana Demirspor (Tüpraş) ATİLLA KARAOĞLAN
24 OCAK ÇARŞAMBA:
17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (Eryaman) MUHAMMET ALİ METOĞLU
17.00 Gaziantep FK - Konyaspor (Kalyon) VOLKAN BAYARSLAN
20.00 Antalyaspor - Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya) TURGUT DOMAN
20.00 Başakşehir - Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim) ABDULKADİR BİTİGEN
25 OCAK PERŞEMBE:
17.00 Samsunspor - Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs) ÇAĞDAŞ ALTAY
20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Çaykur Didi) ÜMİT ÖZTÜRK
20.00 Galatasaray - İstanbulspor (RAMS Park) BAHATTİN ŞİMŞEK