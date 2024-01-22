Süper Lig'de 22'nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın başlıyor. TFF, haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle;



YARIN:

17.00 Hatayspor - Alanyaspor (Mersin) EMRE KARGIN

20.00 Pendikspor - Kasımpaşa (Pendik) BURAK ŞEKER

20.00 Beşiktaş - Yukatel Adana Demirspor (Tüpraş) ATİLLA KARAOĞLAN



24 OCAK ÇARŞAMBA:



17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (Eryaman) MUHAMMET ALİ METOĞLU

17.00 Gaziantep FK - Konyaspor (Kalyon) VOLKAN BAYARSLAN

20.00 Antalyaspor - Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya) TURGUT DOMAN

20.00 Başakşehir - Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim) ABDULKADİR BİTİGEN



25 OCAK PERŞEMBE:



17.00 Samsunspor - Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs) ÇAĞDAŞ ALTAY

20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Çaykur Didi) ÜMİT ÖZTÜRK

20.00 Galatasaray - İstanbulspor (RAMS Park) BAHATTİN ŞİMŞEK