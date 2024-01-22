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Süper joker! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz rüzgarı

Galatasaray'ın son haftalarda en çok dikkat çeken ismi olan Barış Alper Yılmaz, dün akşam oynanan Trabzonspor maçında da farkını ortaya koydu. Milli oyuncu, ilk golün asistini yaparak kilidin açılmasında büyük rol oynadı.

Ekleme: 22.01.2024 - 09:26 Güncelleme: 22.01.2024 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon adeta saha içerisinde jokeri olan Barış Aloer Yılmaz, Trabzonspor karşısında başarılı bir oyun ortaya koydu.

Geçtiğimiz hafta içi Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor karşılaşmasında önce kendi ağlarını daha sonra rakip kaleye golünü atan Barış Alper, Trabzon'da sağ kanatta görev aldı.

Süper joker! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz rüzgarı

Sacha Boey ile birlikte bu kanatta oldukça etkili olan milli futbolcu, Wilfried Zaha'nın ilk golünde asist yaptı. Bu sezon ligde ilk kez skora katkı yapan 23 yaşındaki oyuncu, 15. kez sağ kanatta görev aldı.

Okan Buruk, 77'de sol bek oynattığı Kaan Ayhan'ı oyundan çıkarınca Barış, sol beke geçti ve burada bu sezon 7. kez oynamış oldu.

Okan Buruk, daha önce de Barış Alper Yılmaz'ı 8 kez sol kanat, 2 kez forvet ve 1 kez de sağ bek oynatmıştı.

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