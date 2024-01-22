Son 16 kuraları çekildi! İşte Türkiye Kupası'nda yeni eşleşmeler...
Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yapıldı. İşte eşleşme sonuçları...
Futbolda Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Son 16 turu maçlar 6,7,8 Şubat tarihlerinde oynanacak.
İşte eşleşme sonuçları:
Sivasspor - Konyaspor
Başakşehir - Hatayspor
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Antalyaspor - Beşiktaş
Karagümrük - Samsunspor
Ankaragücü - Erzincanspor
Galatasaray - Bandırmaspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Son 16 turu maçlar 6,7,8 Şubat tarihlerinde oynanacak.
İşte eşleşme sonuçları:
Sivasspor - Konyaspor
Başakşehir - Hatayspor
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Antalyaspor - Beşiktaş
Karagümrük - Samsunspor
Ankaragücü - Erzincanspor
Galatasaray - Bandırmaspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe