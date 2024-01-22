Sevilla ile pazarlıklar başladı! Oliver Torres sürprizi...

Beşiktaş yönetimi, takıma takviye için Avrupa'nın önde gelen liglerinde arayışlarına devam ediyor. Siyah beyazlılarda gündemde yer alan ve girişimde bulunulan isimlerden biri de Oliver Torres.Sevilla'nın 29 yaşındaki oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, İspanyol kulübü ile pazarlık halinde.Kontratı sezon sonunda bitecek olan Torres'i kadrosuna katarak Amir Hadziahmetovic ve Chamberlain'in sakatlığında oluşan boşluğu kapatmayı hedefleyen Beşiktaş, temaslarını sıklaştırdı.Bu sezon 23 maçta 1284 dakika sahada kalan Torres, 1 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, kariyeri boyunca Atletico Madrid, Villarreal, Porto ve Sevilla formalarını terletti.